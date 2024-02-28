وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 29954.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 76 شهيدا و110 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات".

وذكرت أن "الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الضحايا"، معلنة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 29954 شهيدا و 70325 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في شمال غزة حيث لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ 23 يناير في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وأكدت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية تمنع "بشكل منهجي" وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.

كما صرح المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، بأن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

المصدر: RT