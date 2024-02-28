 
مباشر

السيسي يصدر قرارا بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وأراض تخص الجيش

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وأراض تخص الجيش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2cd

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة.

السيسي يصدر قرارا بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وأراض تخص الجيش
إقرأ المزيد
رئيس الوزراء المصري: الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة
رئيس الوزراء المصري: الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة

وجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.

السيسي يصدر قرارا بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وأراض تخص الجيش

وأضاف رئيس الوزراء خلال تصريحات بمؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

السيسي يصدر قرارا بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وأراض تخص الجيش

وألمح إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي عن رأس الحكمة، وتنمية رأس الحكمة تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للبلاد 2052.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا