تدابير جديدة في مصر بعد تدخل السيسي في قضية فتاة "الشروق"

تحركات عاجلة تشهدها مصر بعد حادث حبيبة الشماع المعروفة باسم فتاة الشروق، والتي تعرضت لمحاولة "اختطاف" على يد سائق "أوبر".

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وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري بضرورة اتخاذ عدة تدابير احترازية فورية، تتعلق بجميع التطبيقات الإلكترونية، والشركات المخصصة لتشغيل سيارات النقل الذكي، لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمراقبة والمتابعة من قبل الشركة علي الرحلات، من خلال سيستم متكامل وكاميرات مراقبة ثابتة، ورصد كامل لمسار الرحلات مع وجود خط ساخن للطورائ لأي شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب بالاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث أي مشكلة.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم إلى أنه تجرى دراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمقترحات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يتكرر ما حدث حادث و واقعة فتاة الشروق.

‎كما طالبت لجنة الاتصالات بضرورة أن يتيح التطبيق المشغل للخدمة "الأبليكشن" إمكانية طلب إيقاف الرحلة حال طلب الراكب في عدم استكمال لأى سبب من الأسباب بحيث تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القضية، واتصل بأسرة الفتاة للاطمئنان على حالتها.

وقالت والدة الضحية دينا إسماعيل في تصريحات للقناة الأولى المصرية، إنها تشكر الرئيس المصري لتواصله الشخصي مع الأسرة وإعلانه تقديم كافة المساعدات اللازمة لعلاج ابنتهم، مشيرة إلى أن السيسي أبلغهم بإمكانية نقلها للعلاج في الخارج إذا تطلب الأمر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت ملابسات الحادث الذي وقع بمنطقة التجمع شرق القاهرة وصدم المصريين.

وقالت في بيان إن أحد شهود العيان أفاد بأنه "رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى".

وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، إلا أنه نفى خطف حبيبة، موضحا أنه أغلق نوافذ السيارة ورش معطرا، إلا أنه فوجئ بتصرف غريب من الفتاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية