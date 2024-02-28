إعلام فلسطيني: احتدام المعارك بحي الزيتون والقوات الإسرائيلية تدمر منازل على رؤوس ساكنيها

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، باحتدام المعارك في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث تشن المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وسط استمرار الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

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وقد أدت الغارات الجوية التي نفذها الطيران الإسرائيلي، مستهدفا منزلا لعائلة البربري في حي الزيتون، إلى تدميره على رؤوس ساكنيه.

وأظهرت مقاطع مصورة، لحظة انتشال رجل وطفل من تحت أنقاض منزل في حي الزيتون شمال قطاع غزة بعد قصفه من قبل طيران الإسرائيلي.

في غضون ذلك، تتواصل الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الزيتون، وفي هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في الحي.

وفي غرب مدينة غزة، رصدت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الجيش الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات عند شارع الرشيد.

هذا وأطلقت زوارق الجيش الإسرائيلي القذائف تجاه شارع الرشيد في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا، في وقت يتسابق الوسطاء الدوليون مع الزمن للوصول لصفقة توقف النار قبيل شهر رمضان.

المصدر: RT+ وسائل إعلام فلسطينية