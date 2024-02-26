مصر تعلن عن مزايدة عالمية للمطارات المصرية

‏قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

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وأضاف "حلمي"، خلال مقابلة مع "CNBC" عربية، أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

‏وأوضح وزير الطيران المدني، أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطاري الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار القاهرة.

وأكد أن إجمالي حجم حركة الركاب شهدت ارتفاعا في عام 2023 إلى (4.3) مليار راكب، وتحظى القارة الإفريقية بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني، حيث نصيب إفريقيا لا يتجاوز نسبة (5%) من إجمالي حجم الحركة العالمية بالرغم من أن عدد سكان إفريقيا يمثل (19%) من إجمالي سكان العالم ، في حين أن مصر تمثل (7 %) من سكان أفريقيا ، وحركة الركاب تمثل ( 5 %) من حجم الحركة في أفريقيا ، وتمثل المطارات الإفريقية نسبة (10%) من إجمالي المطارات على مستوى العالم ، مما يؤكد أن هناك فرصا واعدة لصناعة النقل الجوي.

وتابع الوزير: "شهدت الفترة من عام 2014 حتى 2023 نموا ملحوظا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية ، حيث بلغت في عام 2023 (63.5) مليون راكب ، وتواصل وزارة الطيران المدني خطتها لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى (72 مليون راكب)، ويتواصل تطوير أنظمة المطارات وتحسين تجربة المسافر وإعادة تصميم المجال الجوي المصري ليكون أكثر مرونة ولزيادة طاقات النقل المتاحة، ويتم تشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء شركات الطيران المصرية الخاصة والتي بلغ عددها حتى الآن (12) شركة طيران مصرية ، كما يتم تدقيق وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان والسلامة".

وأشار الفريق عباس إلى خطة نمو الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث بلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة (79) نقطة منها (27) نقطة فى إفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفضة التكاليف شركة إيركايرو ، ومن المتوقع أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية كما يتوقع نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) عام (2028).

من جانبه أكد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار المصري أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري، مشيرا إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين عمل وزراتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لتحقيق مستهدفات صناعة السياحة في مصر، وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، حيث يكمن الهدف الاستراتيجي العام للدولة المصرية في اجتذاب 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.

المصدر: RT