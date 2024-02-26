"الأونروا": الإمدادات الداخلة إلى القطاع انخفضت 50% مقارنة بشهر يناير

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، أن المساعدات الواردة إلى قطاع غزة قليلة للغاية والإمدادات الداخلة إلى القطاع انخفضت بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير.

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وقالت الوكالة في بيان إنه "مع تواصل القتال خصوصا في شمال غزة ودير البلح وخان يونس يستمر ارتفاع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن تزيد المساعدات ولا تنخفض لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون ظروفا يائسة".

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، قال إنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة في قطاع غزة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لذلك.

وقال المسؤول الأممي إنه "منذ 23 يناير الماضي لم تتمكن الفرق من إيصال المساعدات، ونحن نحذر من مجاعة تلوح في الأفق، ونطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".

ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

المصدر: RT