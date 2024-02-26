حديث عن حكومة فلسطينية جديدة بعد الحرب واشتية يضع الاستقالة على طاولة عباس اليوم

تقدم الحكومة الفلسطينية استقالتها اليوم الاثنين بعد تلقي الرئيس محمود عباس بلاغا من رئيس الوزراء محمد اشتية يعتزم فيه الاستقالة في حال كانت هناك نية لتشكيل حكومة بعد الحرب.

وذكر مصدر لـRT أن حكومة اشتية ستضع استقالتها صباح اليوم على طاولة الرئيس محمود عباس.

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كما أشار المصدر إلى أنه ستكون هناك كلمة لرئيس الوزراء اشتية في مستهل اجتماع الحكومة الذي من المتوقع خلاله إعلان وضع استقالة الحكومة في تصرف وأمام الرئيس.

وقبل حوالي أسبوعين، كشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليس حكومة سياسية، وأن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.

من جهتهم، قال مسؤولون في حركة "حماس" لـ"الشرق"، إنهم يرحبون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، لكن هناك حاجة إلى التفاهم على كل خطوة، بما في ذلك أعضاء الحكومة، وطبيعة الهيئة التي ستشرف على إعادة الإعمار، ونظام عملها ومرجعياتها.

المصدر: RT