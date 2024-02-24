تونس.. الحكم بسجن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك ستة أشهر

قضت محكمة تونسية بسجن المعارض جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023، ستة أشهر على خلفية تصريحات انتقد فيها تنظيم الانتخابات.

ويعد بن مبارك من مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، ائتلاف المعارضة في تونس، وهو موقوف على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية للعام 2022 التي وصفها في تدوينة على صفحته في مواقع التواصل بأنها "مسرحية".

وأدين أستاذ القانون الدستوري بموجب "المرسوم عدد 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن "جوهر بن مبارك أدين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه".

وأوضح المحامي أن "بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام، لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة".

وأضاف الهمامي "رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت"، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.

بدوره، قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا".

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وتضم جبهة "الخلاص الوطني" نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب "النهضة" أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.

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وينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما احتجاجا على اعتقاله الذي وصفه بأنه "تعسفي ولا أساس له"، وفق لجنة الدفاع عنه.

من جهته، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.

المصدر: "أ ف ب"