تصريحات رئيس الوزراء المصري الجديدة حول مشروع "رأس الحكمة" تثير تفاعلا

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تصريحات رئيس الوزراء المصري الجديدة حول إعلانه عن مشروع "رأس الحكمة" وقوله أن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار فيه.

وأثارت التصريحات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والتي كشف فيها أمس أن بلاده ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة وأن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في المشروع، تفاعلا كبيرا بين مؤيد ومعاض.

حيث علقت إحدى الناشطات على موقع "إكس": "سجلوا وتذكروا سيتم التنقيب عن البترول والغاز ضمن صفقة رأس الحكمة أساسا ليست صفقة عقارية ولن يتم إنشاء مدينة سياحية وترى سبق إخلاءها من سكانها لقربها من مفاعل الضبعه النووي فضلا أن المشاريع العقارية طويلة المدي بعد عدة سنوات تجني الدولارات من بيع الوحدات ولن توفر الدولار كما يروج".

سجلوا وتذكروا سيتم التنقيب عن البترول والغاز ضمن صفقة رأس الحكمة أساسا ليست صفقة عقارية ولن يتم إنشاء مدينة سياحية وترى سبق إخلاءها من سكانها لقربها من مفاعل الضبعه النووي, فضلا أن المشاريع العقارية طويلة المدي بعد عدة سنوات تجني الدولارات من بيع الوحدات ولن توفر الدولار كما يروج pic.twitter.com/gwaHN8xhvI — 🇸🇦 AlNada || الخبر اليقين (@alnada2030) February 23, 2024

فيما أعاد ناشط آخر مشاركة فيديو لكلمة المدبولي مع هاشتاغ مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية.

#مصر_والإمارات#شراكة_من_أجل_التنمية

" شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة "أضخم… pic.twitter.com/kQr47m5B3P — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) February 23, 2024

وأشاد أحد الناشطين بالصفقة وكتب "صفقة رأس الحكمة: أكبر صفقة استثمار مباشر، شراكة وليست بيع، 35 مليار دولار استثمار مبدئي خلال شهرين، المدينة مصرية خاضعة للقوانين المصرية تحميها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية".

صفقة رأس الحكمة:

- #أكبر_صفقة_استثمار_مباشر

- شراكة وليست بيع

- ٣٥ مليار دولار استثمار مبدئي خلال شهرين

- المدينة مصرية خاضعة للقوانين المصرية تحميها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية pic.twitter.com/xqo1p14tb1 — Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) February 23, 2024

وكتبت ناشطة: "الجنيه المصري إلى أين؟ إلى الصعود، بفضل الجبهة الشعبية المصرية وضخ المصريين 600 مليار جنيه ببنوك مصرية، وموقف إماراتي قوي يذكرنا بعظمة الوالد المؤسس الشيخ زايد. بضخ إستثمارات في رأس الحكمة".

الجنيه المصري إلى أين؟إلى الصعود،بفضل الجبهة الشعبية المصرية وضخ المصريين600مليار جنيه ببنوك مصرية،وموقف إماراتي قوي يذكرنا بعظمةالوالد المؤسس الشيخ زايد.بضخ إستثمارات في #راس_الحكمه

👈وإعلان إنتهاء حرب غزة#اكبر_صفقة_استثمار_مباشر#مصر_والامارات_شراكه_ممتده#انهيار_السوق_السوداءpic.twitter.com/kzay2ZRBIk — د.سمية عسله (@SomiAsla) February 23, 2024

وكان رئيس الوزراء المصري قد اجتمع مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة كبيرة، وأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة.

المصدر:RT