تونس.. 8 أعوام سجنا مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن غيابيا مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وقال محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لـ"موزاييك " إنه وإثر تصريحات أدلى بها المرزوقي على مواقع التواصل الاجتماعي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية".

المصدر: "موزاييك"