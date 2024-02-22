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مقتل فلسطيني وإصابة15 آخرين في استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة في مخيم جنين (فيديو)

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مقتل فلسطيني وإصابة15 آخرين في استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة في مخيم جنين (فيديو)
RT
مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين في استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة في مخيم جنين
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قالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن فلسطينيا قتل وأصيب 15 آخرون، مساء الخميس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمركبة في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر في تصريح للوكالة الرسمية، بوصول قتيل و8 إصابات إلى المستشفى بينها إصابة حرجة.

وصرح وسام بكر بوصول ستة مصابين إلى مستشفى ابن سينا، أحدهم جروحه خطيرة، وآخر متوسطة، وأربعة حالتهم مستقرة وإصابة بشظايا في الأطراف نقلت إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين.

وقالت الوكالة إن القتيل هو الأسير المحرر ياسر مصطفى حنون شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006.

هذا، وذكرت مصادر أمنية أن طائرة مسيرة قصفت المركبة في ساحة مخيم جنين، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عرانة قضاء جنين.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مرارا خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

المصدر: وفا

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