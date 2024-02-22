مقتل فلسطيني وإصابة15 آخرين في استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة في مخيم جنين (فيديو)

قالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن فلسطينيا قتل وأصيب 15 آخرون، مساء الخميس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمركبة في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر في تصريح للوكالة الرسمية، بوصول قتيل و8 إصابات إلى المستشفى بينها إصابة حرجة.

وصرح وسام بكر بوصول ستة مصابين إلى مستشفى ابن سينا، أحدهم جروحه خطيرة، وآخر متوسطة، وأربعة حالتهم مستقرة وإصابة بشظايا في الأطراف نقلت إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين.

وقالت الوكالة إن القتيل هو الأسير المحرر ياسر مصطفى حنون شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006.

هذا، وذكرت مصادر أمنية أن طائرة مسيرة قصفت المركبة في ساحة مخيم جنين، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها.

طيران الاحتلال المسيَر قصف هدفاً في مخيم جنين.. pic.twitter.com/Ui3d1NlivU — لحظـــہہ (@hytmlqy1) February 22, 2024

اللحظات الأولى بعد سماع صوت انفجار في مخيم جنين.. pic.twitter.com/uNoXUCaktd — لحظـــہہ (@hytmlqy1) February 22, 2024

#متابعات

قصف "إسرائيلي" يستهدف سيارة في #مخيم_جنين ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها ووصول 4 إصابات إلى المستتشفى الحكومي pic.twitter.com/DhpFkZWUZq — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) February 22, 2024

شه_يد وإصابات بعد قصف جيش العدو سيارة في مخيم #جنينpic.twitter.com/mZ9inGd1Ni — amad أمد للإعلام (@MediaAmad) February 22, 2024

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عرانة قضاء جنين.

عاجل | قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرانة قضاء جنين. pic.twitter.com/cmYvlk3qiK — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) February 22, 2024

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مرارا خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

المصدر: وفا