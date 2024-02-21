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سفارة روسيا تعزي بضحايا حادث طلاب الجامعة الروسية وجامعة بدر في مصر

أخبار العالم العربي

سفارة روسيا تعزي بضحايا حادث طلاب الجامعة الروسية وجامعة بدر في مصر
Gettyimages.ru
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أعربت السفارة الروسية لدى مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين لقوا مصرعهم إثر حادث مروري صباح اليوم الأربعاء.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها: "تعرب السفارة الروسية في مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين توفوا نتيجة للحادث المروري صباح اليوم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت: "نحن نحزن مع أصدقائنا المصريين. اللهم آمين".

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وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب على متنه عدد من طلاب الجامعة الروسية في مصر وسيارة نقل أعلى طريق جنيفة 1 في اتجاه مدينة السويس.

وأودى الحادث بحياة 5 طلاب والسائق، وتسبب في إصابة 9 آخرين بكدمات وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.

المصدر: RT

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