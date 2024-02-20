وزير المالية الإسرائيلي: إنقاذ الأسرى في غزة ليس الأمر الأكثر أهمية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اليوم الثلاثاء إن الأسرى ليس لهم أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالحرب بين إسرائيل و"حماس".

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أكد المذيع أن عودة الأسرى الـ134 لها أهمية قصوى، ليرد سموتريتش: "لا، هذا ليس الأمر الأكثر أهمية"، مضيفا: "لماذا تريدون المنافسة؟".

وأردف: "إنه أمر مهم للغاية، لكنه ليس الشيء الأكثر أهمية".

وخلق هذا التصريح حالة من الغضب في الشارع الإسرائيلي، حيث نقلت القناة "12" عن والد أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة رده على سموتريتش: "دع أولادك يؤسرون ثم تحدث".

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، إنه "لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل أبيب لتدمير حماس في قطاع غزة".

وأضاف نتنياهو في حديثه لجنود الجيش الإسرائيلي بقاعدة زيكيم: "إسرائيل تواجه ضغوطا لإنهاء هذه الحرب قبل تحقيق جميع أهدافنا"، متابعا: "نود إطلاق سراح المزيد من الرهائن، ونحن على استعداد لبذل جهود كبيرة للوصول إلى ذلك، لكننا لن ندفع أي ثمن، خاصة الأثمان الوهمية التي حددتها حماس".

جدير يالذكر أن الولايات المتحدة أفشلت بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

في حين قدمت واشنطن يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ137 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT