وزارة التربية الفلسطينية تصدر بيانا تكشف فيه عدد الطلاب القتلى بغزة والضفة منذ السابع من أكتوبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 5260 طالبا قتلوا و8985 آخرون أصيبوا بجروح منذ بدء االعملية العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر في قطاع غزة والضفة.

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وكشفت التربية في بيان لها أن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5213، والذين أصيبوا إلى 8691، فيما استشهد في الضفة 47 طالبا وأصيب 294 آخرون إضافة إلى اعتقال 94".

وأشارت إلى أن "251 معلما وإداريا استشهد وأصيب 846 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتقل أكثر من 73 في الضفة".

وقالت إن "286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في القطاع".

وأكدت التربية أن "620 ألف طالب في غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة".

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الاثنين إلى 29029 قتيلا و69028 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: وكالة "وفا"