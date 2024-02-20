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وصول طائرة مساعدات قطرية لأهالي غزة إلى العريش (صور)

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وصول طائرة مساعدات قطرية لأهالي غزة إلى العريش (صور)
إجلاء عدد من الفلسطينيين إلى الدوحة
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وصلت إلى مطار مدينة العريش المصرية اليوم الثلاثاء طائرة عسكرية قطرية تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

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وتتضمن المساعدات مواد غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 79 طائرة من المساعدات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

كما تم إخلاء الدفعة السادسة عشرة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع.

واستقبلت الجرحى لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وفي السادس عشر من يناير الماضي، أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، بوساطة قطرية وتعاون فرنسي، تدخل بموجبه شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، مقابل إيصال أدوية إلى الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" داخل القطاع.

وصول طائرة مساعدات قطرية لأهالي غزة إلى العريش (صور)
وصول طائرة مساعدات قطرية لأهالي غزة إلى العريش (صور)

المصدر: قنا

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