لبنان.. 4 ضحايا وعدد من الإصابات إثر انهيار مبنى بشكل كلي في منطقة الشويفات (فيديو)
AFP
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مبنى مؤلفا من 3 طبقات في منطقة الشويفات يقطنه قرابة 30 شخصا من التابعية السورية انهار بشكل كلي، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وعدد من الإصابات.
وبحسب المعلومات الأولية، تعمل فرق الإنقاذ المزودة بمعدات وآليات، وسيارات الإسعاف على رفع الأنقاض، حيث تم انتشال 5 ناجين.
وأشارت آخر المعطيات الى إخلاء الأبنية الملاصقة للمبنى المنهار وعمليات الإنقاذ مستمرة.
وناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المواطنين جميعا، إخلاء المنطقة، حيث انهار المبنى المكون من 3 طبقات، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"