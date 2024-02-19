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لبنان.. 4 ضحايا وعدد من الإصابات إثر انهيار مبنى بشكل كلي في منطقة الشويفات (فيديو)

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لبنان.. 4 ضحايا وعدد من الإصابات إثر انهيار مبنى بشكل كلي في منطقة الشويفات (فيديو)
AFP
صورة أرشيفية
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مبنى مؤلفا من 3 طبقات في منطقة الشويفات يقطنه قرابة 30 شخصا من التابعية السورية انهار بشكل كلي، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وعدد من الإصابات.

وبحسب المعلومات الأولية، تعمل فرق الإنقاذ المزودة بمعدات وآليات، وسيارات الإسعاف على رفع الأنقاض، حيث تم انتشال 5 ناجين.

وأشارت آخر المعطيات الى إخلاء الأبنية الملاصقة للمبنى المنهار وعمليات الإنقاذ مستمرة.

وناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المواطنين جميعا، إخلاء المنطقة، حيث انهار المبنى المكون من 3 طبقات، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

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المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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