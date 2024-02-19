السلطات العراقية تصدر بيانا على خلفية مقتل ناشط من التيار الصدري (فيديو)

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا كشفت فيه ملابسات مقتل الشاب أيسر خفاجي الناشط في تنظيم "سرايا السلام" التابع للتيار الصدري، بحادث دهس في بابل.

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وقالت الوزارة في بيان إنه :"في الوقت الذي تسعى فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد تحاول عناصر خارجة عن القانون بين الحين والآخر تعكير صفو هذا الاستقرار، الأمر الذي لن تسمح به وزارة الداخلية".

🔴 التيار الصدري يبدأ بمراسيم تشييع الناشط و القيادي بفصيل سرايا السلام المسلح ايسر الخفاجي بمدينة الحلة بمحافظة بابل والذي خطف يوم امس وعثر على جثته صباح هذا اليوم. pic.twitter.com/rpzWNcEIFR — العراق برس (@aliraqplus) February 19, 2024

وأضافت :" كان آخر هذه الأعمال ما حصل في محافظة بابل، إذ أقدمت مجموعة من الخارجين عن القانون على دهس مواطن أمام منزله في قضاء أبي غرق في مدينة الحلة واقتياده إلى جهة مجهولة يوم أمس، حيث باشر فريق عمل مختص ضمن قيادة شرطة محافظة بابل بالبحث والتحري وجمع المعلومات وعثر على جثة المغدور صباح اليوم الاثنين ملقاة على الطريق السريع في منطقة جبلة".

#عاجـل



استشهاد الناشط الصدري ايسر الخفاجي بعد خطفه ظهر يوم امس من بابل والعثور على جثته قبل قليل على طريق السريع الدولي😡 pic.twitter.com/Ty6ZUegu9A — Sinan-AL-azzawi (@azzawi_sinan) February 19, 2024

وكشفت الوزارة أن "فريق العمل الأمني توصل الى خيوط مهمة عن الجناة الذين لن يفلتوا من العقاب وسيتم تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أثناء تشييع الخفاجي في بابل وسط توترات أمنية، كما تداولت المواقع أنباء تفيد بأن عشيرة المغدرو أمهلت محافظ بابل 24 ساعة للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

عائلة المقتول أيسر الخفاجي تمهل محافظ بابل الجديد عدنان فيحان 24 ساعة للكشف عن القتلة: وإلا ستكون جميع المكاتب هدفًا#أيسر_الخفاجيpic.twitter.com/cABrF5VGSN — ناجي عسل (@NAJiassall) February 19, 2024

وفي وقت سابق تناقلت مواقع عراقية نبأ مقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي بعد اختطافه ظهر يوم أمس في بابل.

وأفادت مصادر أمنية أمس باختطاف الخفاجي في بابل، وهو مدون وناشط من أتباع التيار الصدري، ويعمل ضمن إعلام فصيل "سرايا السلام" التابع للتيار.

المصدر: وسائل إعلام عراقية+موقع وزارة الداخلية العراقية