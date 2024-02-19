تونس.. الغنوشي "يخوض معركة الأمعاء الخاوية"

دخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الاثنين في إضراب عن الطعام بمقر احتجازه في السجن المدني بالمرناڤية في تونس.

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وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان: "قرر الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الدخول في إضراب جوع من مقر اعتقاله بالسجن المدني بالمرناڤية بداية من تاريخ اليوم الاثنين 19 فيفري 2024".

وأضافت الهيئة أن الإضراب يأتي "تضامنا من الغنوشي مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي".

وتابع البيان أن راشد الغنوشي يدعو "وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديموقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية و العدالة و علوية القانون و استقلالية القضاء".

وفي وقت سابق، حكمت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، على رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اللوبيينغ" والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019.

المصدر: RT