"بأسلحة صاروخية ومناسبة".."حزب الله" ينفذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، تنفيذ 9 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، موضحا أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وفي بيانات عدة له، قال "حزب الله":

1- "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر‎ ال‎يوم الأحد ‏تجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة".‏

2- "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد‏ ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة، ‏وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".‏

3- "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد‏ ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

4- "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من عصر اليوم الأحد ‏تموضعا ‏لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة".‏

5- "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر اليوم الأحد‏ ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يارؤون، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

6- "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من عصر اليوم الأحد ‌‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة".‏

7- "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من عصر اليوم الأحد ‌‏وللمرة الثانية موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابته ‏إصابة مباشرة".‏

8- "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من عصر اليوم الأحد موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

9- "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء اليوم الأحد ‏تجمعا لجنود العدو في حرش راميم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة".‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT



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