قيادي في "الدستوري الحر": إحالة عبير موسي مع المتهمين باغتيال بلعيد تهديد لسلامتها

قال القيادي في الحزب "الدستوري الحر" في تونس كريم كريفة، إن إحالة رئيسة الحزب عبير موسي إلى القضاء تزامنا مع إحالة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد، فيه تهديد لسلامتها الجسدية.

وأضاف كريفة في تصريح لـ"موزاييك" أن إحالة عبير موسي رفقة إرهابيين بمركز الاحتفاظ بالمحكمة الابتدائية في نفس اليوم فيه رسالة واضحة وتطبيق للشعار الذي يرفعه الاستئصاليون "سحقا سحقا للرجعية لا دساترة ولا خوانجية"، حسب قوله.

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وحذر كريفة مما اعتبره مساعي لتصفية عبير موسي على غرار ما وقع مع شكري بلعيد، مؤكدا أنه لا يتهم أي جهة وإنما يطلق صفارة إنذار.

وحمل القيادي بالدستوري الحر مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسي للسلطة الحالية والدولة التونسية.

يذكر أن رئيسة الحزب عبير موسي المودعة حاليا بالسجن، قد تمت دعوتها للمثول يوم 13 فبراير 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بتصريحات كانت أدلت بها موسي لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان موقف الحزب من الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر 2022.

المصدر: "موزاييك"