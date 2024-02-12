مصر.. وفاة الربان أحمد المصري بطل عملية إغراق الحفار الإسرائيلي (صورة)

توفي يوم الاثنين الربان أحمد المصري بطل عملية إغراق الحفار الإسرائيلي في ميناء أبيدجان في مارس عام 1970.

جدير بالذكر أن الربان أحمد المصري هو أحد أبطال تفجير الحفار في ساحل العاج

كما أنه من أبطال الدفعة الأولى من الضفادع البشرية المكونة من الملازم أول حسني الشراكي، والملازم أول محمود سعد الذي توفي نهاية شهر أغسطس 2023.

وكان الكاتب الراحل صالح مرسي قد وثق في كتابه "الحفار" تفاصيل عملية تدمير المعدات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى السويس لاستخراج النفط لصالح إسرائيل.

وتعتبر "عملية الحفار" أو "عملية الحج" إحدى العمليات الناجحة للقوات البحرية المصرية، حيث نجح المصريون في تفجير حفار بترول "كينتنغ" الذي اشترته إسرائيل لكي تنقب به عن البترول في خليج السويس.

وذكر موقع "فيتو" المصري أنه في نهاية عام 1969 وفي ذروة الصراع العربي الإسرائيلي وبعد عامين من نكسة 1967 أعلنت إسرائيل عن عزمها على التنقيب عن البترول في سيناء، وقامت بالفعل باستئجار حفار أمريكي ليقوم بالتنقيب عن البترول في خليج السويس تحت سمع وأبصار المصريين.

وأفاد الموقع المصري بأنه بدا واضحا للجميع أن الغرض من هذا الحفار اقتصادي وسياسي في ذات الوقت، فإسرائيل كانت في حاجة بالفعل إلى البترول في تلك الأيام، بالإضافة لذلك فهذا الحفار سيدعم خططها في محاولاتها لإظهار مصر أمام العالم بمظهر العاجز عن حماية أرضه وموارده الطبيعية، ولكن تصدت لها المخابرات العامة والقوات المسلحة متمثلة في الضفادع البشرية التي نفذت العملية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية