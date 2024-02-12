مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: لابد من تقدم حقيقي نحو حل الدولتين قبل أي التزام بإعادة إعمار غزة

قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إنه من الضروري إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل التزام إقليمي بإعادة إعمار غزة.

وأضافت الدبلوماسية الإمارتية أن هناك إجماعا عربيا قويا للغاية على أن مثل هذا التقدم ضروري لأي مساهمات في إعادة إعمار غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

إقرأ المزيد

وذكرت لانا في كلمة بالقمة العالمية للحكومات في دبي "لا يمكننا الاستمرار في تقديم الأموال ثم رؤية كل ما بنيناه مدمرا".

وصرحت بأنه من الضروري إحراز تقدم لا رجعة فيه فيما يخص حل الدولتين حتى يسهم الشركاء الإقليميون في الجزء المتعلق بإعادة الإعمار، مشيرة إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير دولية تحظى بدعم الولايات المتحدة وجهات فاعلة رئيسية أخرى.

وساعدت دول الخليج في جهود إعادة الإعمار بعد حروب سابقةـ لكن حجم الدمار بعد أربعة أشهر من الحرب في غزة غير مسبوق على مدى عقود من الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين إذ طرد أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع من منازلهم.

والإمارات واحدة من عدة دول عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر: وكالات