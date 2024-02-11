 
مباشر

إعلان تركي آل الشيخ استجابة محمد بن سلمان لطلب معالجة لاعب مصري يثير تفاعلا

أخبار العالم العربي

إعلان تركي آل الشيخ استجابة محمد بن سلمان لطلب معالجة لاعب مصري يثير تفاعلا
AFP
تركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wygg

أثار رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه استجابة ولي العهد السعودي لالتماس قدمه لاعب نادي الأهلي لكرة اليد أحمد خيري للملك السعودي بعلاج أخيه.

إقرأ المزيد
بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان.. تركي آل الشيخ يعلن علاج نجم كرة قدم مصري سابق في السعودية
بتوجيهات من الأمير محمد بن سلمان.. تركي آل الشيخ يعلن علاج نجم كرة قدم مصري سابق في السعودية

وأعاد عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي، مشاركة تدوينة لرئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ في حسابه على "فيسبوك" كان قد أعلن فيها استجابة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعلاج أخ أحمد خيري، وعلق النشطاء بإيجابية على المنشور وأثنوا على دور المملكة الإنساني.

وعلق أحدهم قائلا: الله يشفيه ويحفظ المملكة العربية السعودية بلاد العلم والعلماء والأطباء وجعلها عونا للدول العربية والإسلامية".

فيما قال آخر: "لله در السعودية مملكة الخير". وقال تعليق: "كل التحية لجلالة الملك وتركي آل الشيخ، موقف إنساني عظيم".

إعلان تركي آل الشيخ استجابة محمد بن سلمان لطلب معالجة لاعب مصري يثير تفاعلا
إعلان تركي آل الشيخ استجابة محمد بن سلمان لطلب معالجة لاعب مصري يثير تفاعلا

وقال تركي آل الشيخ في التدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "صدرت موافقة سيدي ولي العهد رعاه الله بالعلاج بشكل عاجل وسيتواصل معك أحد من مكتبي".

واستشهد تركي آل الشيخ في تدوينته بتدوينة اللاعب المصري التي قال فيها: "أنا وعائلتي ابتلينا من الله وكلنا رضا بقضائه وفدره بمرض شقيقي/عمرو مصطفى خيري، الذي يبلغ من العمر 27 عاما وهو يعاني من تمدد بالشعب الهوائية وتليف بالرئتين وفشل بالجهاز التنفسي ووظائف التنفس 30% من الطبيعي ويحتاج إلى أكسجين منزلي بصفة مستمرة..".

وأضاف: "مؤخرا تدهورت حالته ولإنقاذ حياته يحتاج إلى تقنية غير موجودة بمصر ونظرا لأن تكاليفها تتجاوز الإمكانيات بكثير، لذا أتوجه بالتماسي هذا لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالموافقة على إجراء هذه العملية لأخي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تتوفر الكفاءات والخبرات الطبية المتخصصة في هذا المجال لعله يكون بارقة الأمل لإنقاذ حياة أخي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟