إعلان تركي آل الشيخ استجابة محمد بن سلمان لطلب معالجة لاعب مصري يثير تفاعلا

أثار رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه استجابة ولي العهد السعودي لالتماس قدمه لاعب نادي الأهلي لكرة اليد أحمد خيري للملك السعودي بعلاج أخيه.

إقرأ المزيد

وأعاد عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي، مشاركة تدوينة لرئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ في حسابه على "فيسبوك" كان قد أعلن فيها استجابة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعلاج أخ أحمد خيري، وعلق النشطاء بإيجابية على المنشور وأثنوا على دور المملكة الإنساني.

معالي المستشار تركي ال الشيخ يعلن علاج لاعب كرة اليد المصري ( احمد خيري ) بعد موافقة ولي العهد ..



اللي شدني ان تقنية زراعة الرئة غير موجودة في مصر وهم مشغلينا انهم متقدمين علينا وانهم علمونا 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/hXQtJl21h9 — FAHAD 👨🏻‍⚕️🇸🇦 (@F__HD9) February 10, 2024

🚨عاجل: المستشار تركي آل الشيخ



يعلن موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان



بعد استغاثة أحمد خيري لاعب كرة اليد المصري

علاج شقيقه الذي يمر بوعكة صحية شديدة



ويحتاج لتدخل صحي غير متوفر في مصر لضعف امكانياتها وموجود في السعودية التي هي رائدة ومتقدمة في المجال الطبي وغيره. pic.twitter.com/jKeIlxS1z9 — الكعّام (@alk3aam) February 10, 2024

وعلق أحدهم قائلا: الله يشفيه ويحفظ المملكة العربية السعودية بلاد العلم والعلماء والأطباء وجعلها عونا للدول العربية والإسلامية".

فيما قال آخر: "لله در السعودية مملكة الخير". وقال تعليق: "كل التحية لجلالة الملك وتركي آل الشيخ، موقف إنساني عظيم".

وقال تركي آل الشيخ في التدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "صدرت موافقة سيدي ولي العهد رعاه الله بالعلاج بشكل عاجل وسيتواصل معك أحد من مكتبي".

واستشهد تركي آل الشيخ في تدوينته بتدوينة اللاعب المصري التي قال فيها: "أنا وعائلتي ابتلينا من الله وكلنا رضا بقضائه وفدره بمرض شقيقي/عمرو مصطفى خيري، الذي يبلغ من العمر 27 عاما وهو يعاني من تمدد بالشعب الهوائية وتليف بالرئتين وفشل بالجهاز التنفسي ووظائف التنفس 30% من الطبيعي ويحتاج إلى أكسجين منزلي بصفة مستمرة..".

وأضاف: "مؤخرا تدهورت حالته ولإنقاذ حياته يحتاج إلى تقنية غير موجودة بمصر ونظرا لأن تكاليفها تتجاوز الإمكانيات بكثير، لذا أتوجه بالتماسي هذا لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالموافقة على إجراء هذه العملية لأخي بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تتوفر الكفاءات والخبرات الطبية المتخصصة في هذا المجال لعله يكون بارقة الأمل لإنقاذ حياة أخي".

المصدر: RT