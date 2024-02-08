صحيفة مغربية: ربط وزير إسباني ارتفاع "الهجرة السرية" نحو الكناري بزلزال الحوز يثير جدلا

ربط وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا خلال مداخلة له بمجلس الشيوخ، ارتفاع الهجرة نحو إسبانيا بوجود عوامل بنيوية منها زلزال الحوز بالمغرب.

وقال مارلاسكا إن "هذا المشكل بنيوي ومتعلق بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلدان مثل السنغال وكينيا، وعوامل طبيعية مثل الزلزال في المغرب، والفيضانات في ليبيا"، مؤكدا "تعزيز المراقبة في سواحل الكناري".

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وجاء هذا الربط من الوزير الإسباني في مواجهة أسئلة أعضاء بالمجلس ينتمون إلى أحزاب يمينية انتقدوا استمرار ارتفاع حالات الهجرة نحو جزر الكناري، إذ تشكل وفقهم نسبة 80 بالمائة من استقبال المهاجرين مقارنة بمختلف المناطق الإسبانية.

ورغم أن مارلاسكا حاول التحذير من مسألة "الكراهية" التي تتصاعد داخل المجتمع الإسباني وحاول أن يضع مقاربة أخرى لارتفاع نسب الهجرة بوجود أسباب أخرى لا تنحصر فقط على المستوى الأمني، إلا أن حديثه عن زلزال الحوز في ظل غياب أي معطيات رسمية أثار انتقادات خبراء مغاربة في المجال، فيما برره آخرون.

وقال الباحث المغربي المختص في مجال الهجرة واللجوء حسن بنطالب في تصريح لـ"هسبريس"، إن "تحليل الهجرة وفق أدبياتها لا يمكن أن نقف فيه عند أسباب وحيدة فهي مركبة ومتعددة".

وأوضح بنطالب أن ربط مارلاسكا زلزال الحوز والفيضانات في ليبيا بارتفاع الهجرة هو محاولة لإخراج نظرية جديدة تضع المتغيرات الطبيعية في حالة مركبة.

وصرح بأن ما يلاحظونه حاليا مخالف تماما لاعتقادات الوزير الإسباني، مشيرا إلى أن نسب الهجرة تنخفض وفق الأرقام الرسمية.

وأوضح الباحث أن ما تمت معاينته سواء ميدانيا أو من خلال المعطيات الرسمية، يكشف عدم تواجد أي محاولات من ساكنة الحوز المتضررة من الزلزال للهجرة.

وتابع المتحدث قائلا "ساكنة الحوز ترفض حتى الهجرة بين المدن المغربية، فكيف لها أن تهاجر نحو إسبانيا، ما يعني أن تصريحات الوزير الإسباني غير دقيقة بل غير صحيحة تماما، وفي حالة وجود معطيات رسمية يمكننا أن نناقش هاته الظاهرة الجديدة".

وفي المقابل صرح الخبير في الشأن الإسباني سعيد أدى حسن، بأن ارتفاع الهجرة انطلاقا من منطقة الحوز نحو جزر الكناري هو مسألة مرتقبة، كما أن تصريحات الوزير الإسباني هي توقعات للأمر.

وأفاد سعيد أدى حسن بأن "السياق الراهن فعلا يؤشر على غياب أي صلة بين منطقة الحوز وارتفاع الهجرة نحو جزر الكناري، لكن الأمر مرجح مستقبلا".

وحول الأسباب التي تدفعه إلى هذا الترجيح أوضح أدى حسن أن "هذا الأمر طبيعي للغاية، كما أنه من خلال تتبع جميع ملفات الهجرة فإن كل الأزمات وخاصة الكوارث الطبيعية، تؤدي إلى ارتفاع تلقائي لموجات الهجرة".

وأكد أن "هذا الأمر محسوم والزمن سيبرهن صحته"، مشيرا إلى أن الوزير الإسباني كأنه يتوقع وينطلق من سياق واضح.

كما بين أنه لا يدافع عن الوزير الإسباني ولكنها محاولة لفهم هذا السياق بشكل أوسع.

المصدر: "هسبريس"