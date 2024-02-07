"صدام حسين كان يظن ذلك أيضا" .. مواقع التواصل تستذكر "مزحة" لبوتين عن السلاح النووي (فيديو)

في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن السلاح النووي ومستقبل استخدامه في الصراعات الحالية التي تدور في الشرق والغرب، استذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كلمات للرئيس فلاديمير بوتين.

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نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استرجعوا عبارة للرئيس الروسي خلال جلسة مؤتمر "فالداي" في مدينة سوتشي الروسية عامك 2019، حينما علق مازحا على كلمة الرئيس الكازاخي قاسم دجومارت توكاييف الذي أشار إلى أهمية أن تركز الدول على إقامة علاقات تيدة مع بعضها بدلا من السعي لامتلاك أسلحة نووية.

"امتلاك السلاح النووي في العالم الحديث ليس ضمانا للأمن ولا للرخاء الاقتصادي خاصة. في بعض الأحيان يكون من الأفضل للبلاد عدم امتلاك سلاح نووي مقابل جذب المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادها وتعزيز العلاقات مع جميع دول العالم، وهو ما تفعله كازاخستان عمليا" ليرد الرئيس الروسي مازحا: "صدام حسين أيضا كان يظن ذلك أيضا".

الرئيس بوتين: لو امتلك صدام حسين السلاح النووي لما تجرأ عليه أحد!...



يقول رئيس كازاخستان: "في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم امتلاك أسلحة نووية والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول".



رد الرئيس بوتين: "صدام حسين كان يفكر بنفس الطريقة" pic.twitter.com/8RkG8ztRpD — ☆بغدادالمنصورة☆ (@antfadt) February 6, 2024

وساق النشطاء كلمات بوتين للتأكيد على أن هذا السلاح اليوم يمثل ضمانة حقيقية لأمن روسيا في ظل الصدام الحالي مع الغرب، والذي نشأ على خلفية اقتراب الناتو من حدودها الغربية وكان من الممكن أن يكون أيضا ضمانة لأمن العراق في عهد صدام حسين.

الرئيس بوتين: لو امتلك صدام حسين السلاح النووي لما تجرأ عليه أحد!...

يقول رئيس كازاخستان: "في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم امتلاك أسلحة نووية والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول".رد الرئيس بوتين: "صدام حسين كان يفكر بنفس الطريقة".

pic.twitter.com/7dWkzUC2Ub — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 6, 2024

"قال رئيس كازاخستان: "في بعض الأحيان من الأفضل عدم امتلاك الأسلحة النووية والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول".



"كذلك فكر صدام حسين أيضًا"، قال الرئيس الروسي”



بوتين 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/chRH5cz5rr — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) February 7, 2024

🚨⚡️ الرئيس بوتين: لو امتلك صدام حسين السلاح النووي لما تجرأ عليه أحد!...



يقول رئيس كازاخستان: "في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم امتلاك أسلحة نووية والحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول".



رد الرئيس بوتين: "صدام حسين كان يفكر بنفس الطريقة". pic.twitter.com/HlL9SWOXLh — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) February 6, 2024

المصدر: RT