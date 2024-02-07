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"صدام حسين كان يظن ذلك أيضا" .. مواقع التواصل تستذكر "مزحة" لبوتين عن السلاح النووي (فيديو)

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في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن السلاح النووي ومستقبل استخدامه في الصراعات الحالية التي تدور في الشرق والغرب، استذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كلمات للرئيس فلاديمير بوتين.

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نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استرجعوا عبارة للرئيس الروسي خلال جلسة مؤتمر "فالداي" في مدينة سوتشي الروسية عامك 2019، حينما علق مازحا على كلمة الرئيس الكازاخي قاسم دجومارت توكاييف الذي أشار إلى أهمية أن تركز الدول على إقامة علاقات تيدة مع بعضها بدلا من السعي لامتلاك أسلحة نووية.

"امتلاك السلاح النووي في العالم الحديث ليس ضمانا للأمن ولا للرخاء الاقتصادي خاصة. في بعض الأحيان يكون من الأفضل للبلاد عدم امتلاك سلاح نووي مقابل جذب المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادها وتعزيز العلاقات مع جميع دول العالم، وهو ما تفعله كازاخستان عمليا" ليرد الرئيس الروسي مازحا: "صدام حسين أيضا كان يظن ذلك أيضا".

وساق النشطاء كلمات بوتين للتأكيد على أن هذا السلاح اليوم يمثل ضمانة حقيقية لأمن روسيا في ظل الصدام الحالي مع الغرب، والذي نشأ على خلفية اقتراب الناتو من حدودها الغربية وكان من الممكن أن يكون أيضا ضمانة لأمن العراق في عهد صدام حسين.

المصدر: RT

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