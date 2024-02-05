قرقاش: الإمارات ماضية بطريقها ولن نلتفت إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته

أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش اليوم الاثنين، أن بلاده "ماضية في طريقها دون الالتفات إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته".

وفي حسابه على منصة إكس، كتب أنور قرقاش: "في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها".

وتابع قرقاش:"الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا، ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية".

في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها



الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 5, 2024

هذا وانتقد قرقاش ما وصفه بـ"الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات"، حيث أوضح قائلا: "الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتا، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً. هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد".

الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً.



هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 31, 2024

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المصدر: RT