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قرقاش: الإمارات ماضية بطريقها ولن نلتفت إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته

أخبار العالم العربي

قرقاش: الإمارات ماضية بطريقها ولن نلتفت إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته
AFP
المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش
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 أكد المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش اليوم الاثنين، أن بلاده "ماضية في طريقها دون الالتفات إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته".

وفي حسابه على منصة إكس، كتب أنور قرقاش: "في عالمنا العربي هناك مَن يرى في نموذج الإمارات تجربة ناجحة يسترشد بها أو يستفاد من بعض محاورها وهناك مَن يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤوليتها".

وتابع قرقاش:"الإمارات ماضية في طريقها وكل الشكر لمن يغبطنا، ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله و تحدياته بمنهجية عقلانية وواقعية".

هذا وانتقد قرقاش ما وصفه بـ"الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات"، حيث أوضح قائلا: "الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتا، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرون في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً. هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد".

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المصدر: RT

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