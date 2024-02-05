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الفنانة ياسمين عبد العزيز تثير تفاعلا مع أحدث ظهور لها من الحرم المكي عقب طلاقها بأسابيع (صور)

أخبار العالم العربي

الفنانة ياسمين عبد العزيز تثير تفاعلا مع أحدث ظهور لها من الحرم المكي عقب طلاقها بأسابيع (صور)
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ظهرت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين عبد العزيز وهي تؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة، بعد أسابيع من إعلان طلاقها من الفنان أحمد العوضي، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام" مقاطع فيديو وصورا لها وهي تؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي بالسعودية.

وتفاعل رواد مواقع الاجتماعي مع هذه الصور والفيديوهات التي تناقلتها الصفحات الإخبارية والفنية، حيث علق أحدهم قائلا: "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال"، فيما قال البعض إن علامات الحزن تبدو عليها.

يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أعلنا رسميا في شهر يناير الماضي طلاقهما بعد زواج دام 5 سنوات.

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المصدر: RT

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