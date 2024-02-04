الثلوج تكسو محافظة طريف السعودية مع تسجيل أدنى درجات للحرارة (فيديو+ صور)
سجلت محافظة طريف السعودية اليوم الأحد درجة مئوية واحدة فوق الصفر، في أدنى درجة للحرارة على مستوى مدن ومحافظات السعودية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.
شرق #طريف تصوير عضو الفريق ابو عبدالله @albarariamtar#ثلوج_تبوك#عرعر#جبل_اللوزpic.twitter.com/QOLm6vCb48— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) February 1, 2024
ورجحت الأرصاد تكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، وتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من محافظة طريف تظهر الثلوج المنتشرة منذ أيام في كل مكان.
وطريف إحدى محافظات منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتبعد عن العاصمة الرياض 1540 كم.
أقل درجات الحرارة المسجلة اليوم #الأحد 2024/2/4م #نحيطكم_بأجوائكمpic.twitter.com/ci489A0PAe— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 4, 2024
مشاهد لثلوج شرق طريف قبل قليل pic.twitter.com/gcRg6abuMB— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 1, 2024
مشاهد لثلوج #طريف قبل قليل 🌨️❄️ pic.twitter.com/9HWkXmhyQd— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 1, 2024
امطار متجمده شرق #طريف ٩٠ك#محب_الخيرpic.twitter.com/PXbSsStQvD— سند السلمي (@sanad9977) February 1, 2024
المصدر: RT