"سرايا القدس" تعرض مشاهد لمسّيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أسقطتها وسيطرت عليها بغزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" التي أسقطتها وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد للطائرة الصهيونية من نوع "كواد كابتر" التي أسقطتها وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية جنوب غربي خان يونس".

وكانت "سرايا القدس" قد قالت في وقت سابق من اليوم: "أسقطنا طائرة صهيونية بدون طيار من نوع "كواد كابتر" وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء محور التقدم جنوب غربي خان يونس".



وأضافت "سرايا القدس" لاحقا: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في حي الأمل بخان يونس، أكدوا استهدافهم جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" آخر شارع المدرسة والاشتباك مع جنود العدو من نقطة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح واغتنموا أسلحتهم وعتادهم".



كما أعلنت "سرايا القدس" أنها "قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو محيط موقع "أبو صفية" العسكري شرقي المنطقة الوسطى من قطاع غزة"، متابعة: "قصفنا بقذائف الهاون تحشدات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة خان يونس".

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هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 قتيلا، والجرحى إلى 66452 منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود له في الاشتباكات بقطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية العملية البرية في القطاع 224 جنديا، وإجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر 561، وفقا للمكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.



المصدر: RT