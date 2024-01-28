رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: جاهزون لعملية السلام في أي وقت (فيديو)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في تصريح لـRT يوم الأحد، أنهم جاهزون في أي وقت لعملية السلام.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ردا على سؤال مراسل RT محمد الراشد بشأن عملية السلام وتوقيع اتفاق في يناير برعاية سعودية وخليجية، "أولا وفيما يتعلق بعملية السلام نحن جاهزون لعملية السلام من الجانب الحكومي".

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وأضاف رشاد العليمي "كان هناك لقاء للمبعوث الأممي مع وزير الخارجية الأسبوع الماضي، ونحن مستعدون وجاهزون بكل اللجان التي نصت عليها خارطة الطريق بالإضافة إلى فريق التفاوض الذي سيتفاوض في المرحلة الثانية من خارطة الطريق جاهز أيضا".

وتابع قائلا "قضية توقيت التوقيع لم نبلّغ بها حتى الآن"، مردفا بالقول "نحن في الحكومة الشرعية جاهزون في أي وقت".

وفي رده على سؤال طرحته مراسلة "نيويورك تايمز" الأمريكية بخصوص عملية السلام في علاقة بالحوثيين، قال العليمي "فيما يتعلق بتصنيف الحوثيين نحن نعرف بأنه تصنيف من الدرجة الثانية وهناك استثناءات متعلقة بهذا التصنيف تتيح فرصة لعملية التواصل والحديث معهم إذا استجابوا لعملية السلام".

وصرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "نحن حينما نقول إن الحوثي ليس شريك سلام فهذا من تجربتنا التاريخية معه، فكل ما توصلنا لاتفاق مع الجماعة لا يلتزمون به ونموذج "اتفاقية ستوكهولم" لم ينفذ منه أي شيء على الإطلاق".

وأوضح في السياق أن آخر اتفاق كان يتعلق بالهدنة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ضغطوا عليهم للالتزام بالهدنة، مؤكدا أنهم التزموا بها.

المصدر: RT