الإمارات ترحب بقرارات العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة

أصدرت الخارجية الإماراتية بيانا رحبت من خلاله بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة.

وقالت في البيان "رحبت دولة الإمارات بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"

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وأكدت الخارجية في بيان أن الإمارات ترحب بقرار المحكمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للفلسطينيين.

كما أكدت الوزارة على أن الإمارات تثمن جهود جنوب إفريقيا.

وشددت على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما جددت الخارجية التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

هذا وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.

كما أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها في لاهاي.

المصدر: RT