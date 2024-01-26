"نخاف حكومتنا أكثر من حماس".. حماس تبث رسالة مصورة لثلاث إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة (فيديو)

بثت حركة حماس يوم الجمعة مقطعا مصورا بعنوان "الوقت ينفد" ظهرت فيه 3 إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان.

ووجهت المجندات الإسرائيليات في الفيديو الذي نشرته "كتائب القسام" رسائل إلى حكومة نتنياهو، حيث أكدن أنهن خائفات من حكومتهن أكثر من حماس.

وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبت الأسيرات من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنها تمكنت من التعرف على النساء الثلاث استنادا إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26083، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 64487 مصابا فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

المصدر: RT + أ ف ب