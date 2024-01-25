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الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية

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الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية
AFP
شرطة الكويت - أرشيف -
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء يوم الخميس أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي، تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي.

وقالت إنه "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: كونا

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