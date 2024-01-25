هزة أرضية تضرب جنوب العراق

أفادت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة البصرة، جنوب البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إن "المراصد الزلزالية في وزارة النقل سجلت صباح اليوم هزة أرضية بقوة مقدارها 4.4 درجات في محافظة البصرة بتمام الساعة 09:39 بالتوقيت المحلي".

ولفتت الوزارة إلى أن "بعض السكان شعروا بالهزة الأرضية لكنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وعادة، تشهد المناطق الحدودية بين العراق وإيران في محافظتي البصرة وميسان هزات أرضية بدرجات متفاوتة بين الحين والآخر.

المصدر: واع