مصلحة السجون الإسرائيلية تؤكد تنفيذ توجيهات بن غفير بتوفير ظروف سيئة للأسرى بحيث تشهد أوضاعهم تفاقما

قال القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي أنه يعمل على توفير ظروف سيئة للأسرى الفلسطينيين وأن أوضاعهم تشهد تفاقما.

وأكد يعقوبي أن هذه الإجراءات جاءت بناء على طلبات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكد القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون تردية ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وعزل بعضهم في جناح مخصص لـ"الإرهابيين الرئيسيين" بحسب وصفه.

وأكد يعقوبي إن التسبب بتدهور أوضاع الأسرى هو "الهدف رقم 1" بالنسبة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الأسرى في المعتقلات بلغ نهاية شهر ديسمبر، أكثر من 8800، من بينهم أكثر من 3290 معتقلا إداريا، و661 صُنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة، وهذا هو الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة المعتقلات، حسبما نقلت وكالة "وفا" عن بيان صادر عن مؤسسات الأسرى.

وذكرت أن الفترة المذكورة شهدت مقتل 7 معتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية، نفذت أكثر من 6255 حالة اعتقال في مدن الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وحتى نهاية ديسمبر.

وأضافت المؤسسات في البيان أن "الاحتلال اعتقل في الفترة المذكورة 210 نساء، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وأكثر من 355 طفلا"، لافتة إلى أن "حصيلة حملات الاعتقال تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن تم احتجازهم".

وأوضحت أن "عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بلغ 50 صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال 35، وجرى تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداري".

المصدر: يديعوت أحرنوت+ وفا