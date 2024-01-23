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وزارة الدفاع السورية تعلن إسقاط مسيرة عند حدود الأردن (صور)

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وزارة الدفاع السورية تعلن إسقاط مسيرة عند حدود الأردن (صور)
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الثلاثاء إسقاط مسيرة عند الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان الوزارة: "قامت عناصر وحدات الهندسة من قواتنا المسلحة العاملة في ريف درعا بتفكيك عدة عبوات ناسفة مموهة على شكل صخور من قبل الإرهابيين ومعدة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب".

وأضاف البيان: "إحدى وحدات حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود السورية-الأردنية".

يشار إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، اشتبكت في وقت سابق مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وقد انتهى الاشتباك بعد 14 ساعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال تسعة منهم، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية، وتم تحويل المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة.

المصدر: سانا

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