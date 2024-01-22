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وزير الخارجية الإيطالي: المهمة الأوروبية العسكرية في البحر الأحمر لن تهاجم اليمن

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وزير الخارجية الإيطالي: المهمة الأوروبية العسكرية في البحر الأحمر لن تهاجم اليمن
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن الهدف من المهمة العسكرية الأوروبية في البحر الأحمر هو حماية حركة الملاحة من المسيرات والصواريخ، ولن تهاجم الأراضي اليمنية.

وقال تاجاني: "واجبنا هو حماية سفننا التجارية التي لا علاقة لها بالوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط، هذه المهمة قد تشمل إجراءات أنظمة دفاع قادرة على إسقاط المسيرات والصواريخ".

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وأوضح الوزير الإيطالي أن "البعثة الأوروبية لا تريد شن هجمات على الأراضي اليمنية بل ستوفر حماية عسكرية قوية ضد المسيرات والصواريخ وأي هجمات أخرى".

وأشار تاجاني إلى أن روما قدمت مع برلين وباريس اقتراحا لتنظيم مهمة عسكرية يمكن أن تضمن الملاحة الآمنة مضيفا: "تمثل الصادرات 40% من ناتجنا المحلي الإجمالي ولا يمكننا السماح لهجمات المتمردين بتقويض اقتصادنا".

وأكد تاجاني أن إنشاء مثل هذه المهمة الأوروبية سيكون الخطوة الأولى نحو إنشاء دفاع أوروبي مشترك، مشيرا إلى أن القرار بشأن المهمة في البحر الأحمر سيتم إعداده في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس

 

 

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