رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالحراك الدولي حول حل الدولتين

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بالحراك الدولي حول الدولتين، واصفا إياه بالمهم، وداعيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها بالعدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها للسلام.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال اشتيه: اليوم الثامن بعد المئة، ولا زالت ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ولا زالت المساعدات تصل بالقطارة، ولا زالت المياه والكهرباء مقطوعة، ولا زالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة... وهنا في الضفة الغربية استمرت إسرائيل بالتقتيل بحق أهلنا في كل مناطق أراضي فلسطين..".

وشدد على أن "هذا الحال في غزة وفي الضفة يجب أن يتوقف، وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف، وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا مكانتهم"، مؤكدا أن "هناك حراك دولي مهم حول حل الدولتين".

وأضاف: "على العالم أن لا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، على العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة، ونحن نعلم أن هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين".

وأكد أن "هذا الإجماع الدولي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستيطان والاحتلال ولرفضها للسلام".

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يعقدوا اليوم الاثنين، محادثات منفصلة مع نظيريهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس والفلسطيني رياض المالكي لبحث آفاق السلام الدائم وعرض خطة من 10 نقاط للسلام بين الطرفين.

المصدر: RT