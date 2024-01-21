الأوقاف المصرية تنفي تقييد صلاة التراويح خلال رمضان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة الأنباء حول "نية وزارة الأوقاف تقييد صلاة التراويح في وقت محدد خلال شهر رمضان".

وقال المركز إنه تواصل مع الوزارة التي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقا لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، ومراعاة أصحاب الأعذار وكبار السن.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم.

المصدر: RT