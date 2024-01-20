حركة النهضة تنفي وفاة الغنوشي وتحذر من نشر الإشاعات الكاذبة

نفت حركة النهضة اليوم السبت صحة الأنباء الواردة حول وفاة رئيسها راشد الغنوشي، مؤكدة أنّه بصحة جيّدة.

واستنكرت الحركة في بيان رسمي ما وصفته بـ "ترويج الإشاعات والأراجيف"، مُدينة "من يقف وراءها دون وازع أخلاقي أو ضمير رادع"، وفقا لتعبيرها.

ووفقا لنصّ البيان، حذّرت الحركة "من أن يكون وراء ترويج هذه الإشاعات حسابات أو سيناريوهات من نسج من لا يريد خيرا للثورة والشعب والوطن أو يتمنى حصول مكروه لرئيس الحركة".

ودعت حركة النهضة السلطات القائمة إلى التعامل بجدية، وعدم تجاهل هذه "المرامي السيئة أو الاستهانة بها".

وقد اعتقل الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما في الـ 17 من أبريل الماضي من قبل وحدة أمنية، بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات وُصفت بالتحريضية، خلال اجتماع إعلامي لـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.

المصدؤ: موزاييك