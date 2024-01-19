"أنصار الله": لا شيء يهدد سفن روسيا والصين في البحر الأحمر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية محمد البخيتي في حديث لصحيفة "إزفستيا" الروسية، أنه لا شيء يهدد سفن روسيا والصين في البحر الأحمر.

وقال البخيتي: "حركة أنصار الله اليمنية تهاجم السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، أما بالنسبة لجميع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا والصين فلا يوجد خطر على عمليات الشحن في المنطقة".

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وأضاف أن الحوثيين مستعدون لضمان سلامة مرور السفن الروسية والصينية في البحر الأحمر.

وأكد أن أي سفن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل لن تتاح لها أدنى فرصة للمرور عبر البحر الأحمر.

وقال: "أنصار الله لا تهدف إلى الاستيلاء على أي سفينة أو إغراقها، مهمتنا هي زيادة التكاليف الاقتصادية لإسرائيل من أجل وقف المجزرة في غزة".

وأعلنت الخارجية الأمريكية أمس الخميس تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية دولية، ردا على الهجمات المستمرة للحركة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".

واعتبرت "أنصار الله" أن قرار الولايات المتحدة "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني ومنع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

المصدر: إزفستيا