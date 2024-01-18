خبير يعلق على تصريحات الرئيس الإسرائيلي حول دور السعودية فى أي تطببع مع تل أبيب

علق أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق في مصر الدكتور إسماعيل صبري مقلد عن تصريحات الرئيس الإسرائيلي حول الدور الذى يمكن أن تلعبه السعودية بمنطقة الشرق الأوسط.





وفي تصريحات خاصة لـRT، تساءل الخبير المصري إسماعيل صبري عن الدافع الذي حدا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى التصريح يوم الخميس في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، بأن تطبيع علاقات إسرائيل مع السعودية هو مفتاح خروج بلاده من الحرب علي غزة، مضيفا: "لماذا ينطق رأس الدولة الإسرائيلية بهذا الشرط للمرة الأولى منذ اندلاع هذه الحرب قبل أكثر من ثلاثة شهور؟ لماذا الآن، والآن فقط؟"

وأضاف صبري : "بعبارة أخرى، كيف نفهم مغزى هذا التصريح السياسي الخطير علي حقيقته؟ ولماذا السعودية بالذات دون سائر الدول العربية والخليجية ومنها من يحتفظ مع إسرائيل بأفضل العلاقات التي تجاوزت التطبيع إلى ما هو أبعد مدى منه بكثير؟ وهل يقصد بما قاله إنه لاستكمال ما سبق لهم أن توافقوا عليه من مشاريع اقتصادية مشتركة كالممر الاقتصادي البري، ثم توقف الحديث عنها بعد الحرب علي غزة مع توتر المناخ السياسي العام في المنطقة؟ أم لأنه قد جد في الأمور ما دعاه إلى التصريح بما قاله اليوَم في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي، وترك لنا مهمة البحث عن الحقائق والتفاصيل؟"

واستطرد: "عموما، فإن ما قاله هرتصوغ، في هذا المكان وبهذا الشكل وفي مثل هذا التوقيت غير العادي، يستحق التوقف عنده طويلا والتفكير فيه".

هذا وأكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ أن التطبيع الكامل بين إسرائيل والسعودية يتيح الفرصة لخروج منطقة الشرق الأوسط من حالة الصراع إلى أفق جديد.

في حين ذكرت شبكة NBC أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT