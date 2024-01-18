مصر..الحكومة تستهدف تحويل معهد في وردان إلى جامعة هي الأولى من نوعها في البلاد

قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إنه من المقرر بأن يتحول المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان إلى أول جامعة للنقل بالبلاد، موضحا أن جامعات كهذه موجودة في الدول المتقدمة.

وخلال لقاء ببرنامج "من العاصمة"، أوضح الفريق كامل الوزير: "أنا خريج كلية فنية عسكرية - هندسة تخصص إنشاءات، لكنني لم أدرس علوم النقل بالقدر الذي يجعلني مهندس نقل شاطراً في تخصص معين".

وأضاف الوزير: "الجامعة تضم تخصصات مختلفة لتخريج مهندسين في مجالات، الأنفاق وسكك الحديد والموانئ البرية والطرق، إضافة إلى كلية تكنولوجيا تسمح بتوطين صناعة النقل في مصر".

وأشار إلى أن "الدولة وضعت مخططا عام 2014 للنهوض بمنظومة البنية الأساسية والتحتية"، لافتا إلى أن "المنظومة لا تعتمد على إقامة الطرق والكباري فقط، بل تمتد لتشمل السكك الحديدية والموانئ والاتصالات والكهرباء والغاز، إضافة إلى شبكة من المحاور اللوجستية".

وبين أن البنية الأساسية أساس التنمية في ألمانيا بعد الحرب الثانية وأساس نهضة أمريكا، مضيفا: "بدون بنية أساسية لا قدرة على الحركة أو إمكانية لتحقيق تنمية زراعية وصناعية أو الربط مع الدول المحيطة".

المصدر: "مصراوي"