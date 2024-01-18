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الأسد يعين كفاح ملحم رئيسا لمكتب الأمن القومي السوري خلفا لعلي مملوك

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الأسد يعين كفاح ملحم رئيسا لمكتب الأمن القومي السوري خلفا لعلي مملوك
Sputnik
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عين الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الاستخبارات العسكرية السورية السابق كفاح ملحم رئيسا لمكتب الأمن القومي السوري خلفا لعلي مملوك، حسبما أكد مصدر في دمشق لوكالة "نوفوستي".

وقال المصدر: "تم نقل مملوك إلى المستشفى الليلة الماضية بسبب مشاكل صحية".

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وبحسب المصدر، تم تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية السورية كفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن القومي في البلاد، بينما تولى مملوك منصب مستشار رئيس الجمهورية.

وأضاف المصدر أن كمال حسن تولى إدارة الاستخبارات العسكرية السورية خلفا لملحم.

يذكر أن مملوك كان قد شغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي السوري منذ عام 2012.

 

المصدر: نوفوستي

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