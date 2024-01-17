الجزائر.. التماس أحكام بين المؤبد و15 سنة سجنا بحق أعضاء في جماعة "الماك"

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بالجزائر العاصمة تسليط عقوبات تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا نافذا في حق 24 شخصا ينتمون إلى "حركة الماك".

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فإن أعضاء "جماعة الماك الإرهابية قد تمت متابعتهم بإرتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".

وأوضحت الوكالة "بخصوص المتهمين الـ 7 الموجودين في حالة فرار، وعلى رأسهم المدعو فرحات مهني، فإن ممثل الحق العام سيقدم التماساته بعد صدور الأحكام المتعلقة بالمتهمين الموقوفين".

وأضافت: "أكد ممثل الحق العام خلال مرافعته، أن هذه المجموعة الإجرامية جسدت بصفة فعلية المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر من طرف أعدائها عن طريق نشر أفكار تشجع على التفرقة والتمييز والكراهية. كما قامت بجمع كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة".

وأفادت بأنه "خلال مجريات جلسة المحاكمة، تبين أن عددا من المتهمين كانوا منخرطين في مجموعة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعى "تمزغا إسرائيل"، وكانوا في اتصال دائم مع أشخاص من الكيان الصهيوني بهدف ضرب استقرار الجزائر والمساس بوحدتها الوطنية".

كما أشارت إلى أن "المحاكمة تتواصل بمرافعات دفاع المتهمين قبل الشروع في المداولة والنطق بالحكم".

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية