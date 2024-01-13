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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجات في غليزان

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الجزائر.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجات في غليزان
AFP
العلم الجزائري
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قال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر مساء السبت إنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر بولاية غليزان.

وحدّد مركز البحث الهزة التي وقعت في حدود الساعة 18:28 على بعد11 كم جنوب غربي بلدية واد الجمعة بدائرة الحمادنة في غليزان.

وعلى إثر هذه الهزة الأرضية، أطلقت مصالح الحماية المدنية بولاية غليزان عمليات التعرف على الخسائر عن قرب عبر أحياء وشوارع البلدية.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية أنه لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة، باستثناء 4 حالات إغماء جراء الصدمة وحالة هلع واحدة قالت المصالح ذاتها إنها تلقت بلاغات بشأنها.

ودعت الحماية المدنية سكان الولاية لعدم الهلع باعتبار أن الهزة المسجلة معتدلة وتدخل في إطار النشاط الزلزالي المعتدل للمنطقة.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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