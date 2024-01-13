مصر.. محامي "الزعيم" يرد على مطالبة الضرائب بدفع 194 ألف دولار

كشف خالد الأشوح محامي الفنان المصري الكبير عادل إمام، تفاصيل مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الزعيم بتسديد ما يزيد على 6 ملايين جنيه (194 ألف دولار أمريكي).

وقال الأشوح في تصريحات تلفزيونية مساء السبت إن الموضوع خاص بقانون ضريبة القيمة المضافة وليست الضريبة العامة أو ضريبة الربح.

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وأكد محامي الفنان المصري الكبير أن عادل إمام حريص على سداد ضريبة الأرباح إذ يقدم إقراره الضريبي بشكل منتظم ويسدد ضرائبه باستمرار.

وأوضح أن الخلاف على ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأعمال الزعيم الفنية "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، خلال سنوات (2017 و2018 و2019).

وفي سياق آخر، طمأن محامي الزعيم الجمهور على صحة عادل إمام قائلا: "الحمد لله كويس، وكله تمام".

ورغم أن عادل إمام سدد الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية، لكن قانون الضرائب استحدث ضريبة القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية لها، وهو ما يرد عليه الأشوح بالقول إن "المسلسلات المشار إليها جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة".

وأشار إلى أن هناك بروتوكولا موقعا بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية يعفي الأعمال التي يتم تصويرها في المنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.

جدير بالذكر أن المحكمة المختصة ستنظر في الطعن المقدم من عادل إمام ضد مصلحة الضرائب في 28 من شهر يناير الحالي.

المصدر: "المصري اليوم"