الإمارات تعرب عن قلقها من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الجمعة بيانا أعربت من خلاله عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب و البحر الأحمر.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن الاعتداءات على الملاحة البحرية تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وذكرت الوزراة أن الإمارات تؤكد في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.

#الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمرhttps://t.co/vifmmb50tQ — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) January 12, 2024

وجاء البيان الإماراتي بعد ساعات على شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بعد استهدافهم لأسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة التي تقصف من قبل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

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وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها "نفذت بالتنسيق مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، ضربات مشتركة على أهداف الحوثيين لإضعاف قدرتها على الاستمرار بهجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن الأمريكية والدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

من جهة أخرى قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام، إن أمريكا وبريطانيا ارتكبتا حماقة بعدوانهما على اليمن الذي يهدف لحماية إسرائيل.

المصدر: RT + وكالات