"بدي بسكوت .. جوعانة".. تداول فيديو لفتاة فلسطينية تتحدث مع جندي مصري على الحدود

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع فيديو لطفلة فلسطينية على نقطة حدودية على البحر تتحدث مع جندي مصر.

"يا عمو بدّي بسكوت جعانة"



طفلة فلسطينية تتحدث لجندي مصري في رفح عند نقطة حدودية عند البحر.



فداكي نفسي وما املك والله. pic.twitter.com/Y3ds7667WA — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) January 11, 2024

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وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتحدث مع جندي مصري يعتلي أحد أبراج المراقبة على نقطة حدودية على البحر، حيث تطلب منه الفتاة الطعام.

وقالت الطفلة للجندي بصوت عال: "بدي بسكوت.. جوعانة".

ولم يتسن لـRT التأكد من موقع وتوقيت التقاط الفيديو، إلا أن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها نقطة حدودية بحرية بين مصر وغزة.

المصدر: RT