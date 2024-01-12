"بدي بسكوت .. جوعانة".. تداول فيديو لفتاة فلسطينية تتحدث مع جندي مصري على الحدود
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع فيديو لطفلة فلسطينية على نقطة حدودية على البحر تتحدث مع جندي مصر.
"يا عمو بدّي بسكوت جعانة"— قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) January 11, 2024
طفلة فلسطينية تتحدث لجندي مصري في رفح عند نقطة حدودية عند البحر.
فداكي نفسي وما املك والله. pic.twitter.com/Y3ds7667WA
وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتحدث مع جندي مصري يعتلي أحد أبراج المراقبة على نقطة حدودية على البحر، حيث تطلب منه الفتاة الطعام.
وقالت الطفلة للجندي بصوت عال: "بدي بسكوت.. جوعانة".
ولم يتسن لـRT التأكد من موقع وتوقيت التقاط الفيديو، إلا أن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها نقطة حدودية بحرية بين مصر وغزة.
المصدر: RT