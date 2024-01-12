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"بدي بسكوت .. جوعانة".. تداول فيديو لفتاة فلسطينية تتحدث مع جندي مصري على الحدود

أخبار العالم العربي

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع فيديو لطفلة فلسطينية على نقطة حدودية على البحر تتحدث مع جندي مصر.

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وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتحدث مع جندي مصري يعتلي أحد أبراج المراقبة على نقطة حدودية على البحر، حيث تطلب منه الفتاة الطعام.

وقالت الطفلة للجندي بصوت عال: "بدي بسكوت.. جوعانة".

ولم يتسن لـRT التأكد من موقع وتوقيت التقاط الفيديو، إلا أن البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها نقطة حدودية بحرية بين مصر وغزة.

المصدر: RT

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