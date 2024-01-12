"شاركت في مسابقة ملكة جمال إسرائيل".. قنصل مصر السابق في تل أبيب يثير جدلا بكشفه عن علاقاته العاطفية

تحدث قنصل مصر السابق في تل أبيب رفعت الأنصار عن العديد من الأسرار لأول مرة، التي كشفها خلال فترة تواجده في إسرائيل في مطلع الثمانينات من القرن الماضي لمدة 9 سنوات.

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وكشف الأنصاري عن طريقة استغلاله لعلاقاته النسائية في إسرائيل لجمع العديد من المعلومات التي تخدم مصر، حيث تحدث عن مشاركته في مسابقة ملكة جمال إسرائيل.

وقال الأنصاري في لقاء مع موقع "ذات مصر": "في إحدى المرات أثناء مروره على السفارة المصرية وجد جواب من هيئة أميرة السلام، التي تختص في اختيار ملكة جمال إسرائيل وإرسال الفائزة بالمسابقة في جولة مع عائلتها إلى مصر، وصاحب هذه الفكرة هو أنيس منصور الذي قام بالاقتراح على الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورحب بالفكرة، حيث تقدم مصر تذاكر الطيران للفائزة مع عائلتها لمدة أسبوع وتنتهي الزيارة بلقاء الرئيس المصري أنور السادات".

قنصل مصر السابق في إسرائيل يعترف بأنه تم تصويره وهو يمارس الجنس عشرات المرات مع عميلات الموساد ويفخر بذلك مدعيا أن أداءه الجنسي رفع رأس المصريين. والمذيع يعد ذلك الفسق والمفاخرة به نصرا يستحق الإشادة.



أي عقلية وأي شخصية وأي كفاءة تلك التي تمثل مصر في الكيان الصهيوني الذي يجب أن… pic.twitter.com/kHrkR5FbYM — Dr Mahmoud Saad د محمود سعد (@doc_mahmoudsaad) January 11, 2024

وأشار قنصل مصر السابق إلى أن سفير مصر في تل أبيب وقتها سعد مرتضى، طلب إرسال الجواب للقاهرة قبل تحديد المشارك من السفارة في هذا الحدث، ووقتها كان الرد بأن يشارك أصغر دبلوماسي في السفارة وهو رفعت الأنصار وقتها.

وأوضح الأنصاري أنه توجه إلى المسابقة وشارك فيها ضمن عدد من الحكام، حيث وقع الاختيار على فتاة وصفها بالجميلة تبلغ من العمر 17 عاما، وفي المركز الثاني تم اختيار متسابقة وفقا لقواعد سياسة على أن تكون من عرب إسرائيل.

اعترافات قنصل #مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب:

أولاً: الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا. منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة.

ثانياً: سذاجة مفرطة أقرب إلى "العبط" إذ يتوهم أنه كان… pic.twitter.com/bfeZau2Uek — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) January 11, 2024

وتحدث الأنصار في المقابلة أيضا عن علاقاته التي كانت متعددة مع الرجال والنساء ولكن علاقاته النسائية كانت ذات فائدة سياسية.

وأوضح أن كل التسجيلات التي فضحت علاقاته المتعددة في غرف النوم كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث خاص بعمله مفتخرا بذلك دون خجل واصفا نفسه بـ"الخبرة" وأنه صاحب موهبة شخصية "في الفرز".

نتيجه الواسطه والفساد نكتشف ان الشخصيه دى 👇👇 كان قنصل مصر باسرائيل بيتباهى بعلاقاته الجنسيه مع العشرات من النساء باسرائيل ، يعنى لا دين ولا خبرة امنيه واكثر من كده مجاهر بالذنب ولا اخلاق له pic.twitter.com/pSUriR1bl7 — راجى عفو الله (@EmaarW) January 11, 2024

وتحدث رفعت الأنصاري عن حوار دار بينه وبين شخص (لم يذكر هويته): "قيل لي أنهم سجلولي .. قلتلهم مفيش ولا كلمة بالسياسة أو الشغل.. قالولي فعلا لأ مفيش".

وأضاف عن ذلك الحوار: "قلتلهم أيه رأيكم بالأداء المصري.. قالولي لأ الحمد لله رفعت رأس مصر عاليا.. ودي بحد ذاتها رسالة" وفق تعبيره.

ورد المذيع على القنصل المصري قائلا: "هما يهزمونا بالحرب.. ونحن نهزمهم بطرق تانية".

رجال المقاومة الفلسطينية يقاتلون إسرائيل بالسلاح، أما قنصل مصر السابق في اسرائيل رفعت الانصاري فكان يقاتل في غرف النوم! ويفتخر بأن الموساد صوره أثناء علاقات جنسية مع نساء اسرائيليات كان يفرزهم لفائدة سياسية! عرفتم الآن لماذا يسكت السياسيون العرب أجمعين عما تفعله إسرائيل في #غزةpic.twitter.com/Gh2rbb7Hhe — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) January 11, 2024

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فضيحة القنصل المصري السابق لدى تل أبيب رفعت الأنصاري.

المصدر: ذات مصر